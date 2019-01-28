Экономика

16:54 28.01.2019

"Vodafone Украина" c 1 февраля прекратит предоставлять услугу MMS

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"Vodafone Украина" c 1 февраля прекратит предоставлять услугу MMS

Мобильный оператор "Vodafone Украина" с 1 февраля 2019 года прекращает предоставление услуги MMS как мало востребованной, отмечается на сайте компании.

"С 1 февраля 2019 года прекращается предоставление услуги MMS как мало востребованной. Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие", - отмечается в пресс-релизе компании.

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора подтвердили, что обслуживание MMS прекратится полностью – пользователи не смогут ни отправлять, ни получать сообщения такого типа.

Multimedia Messaging Service — услуга отправки и получения мультимедийных сообщений, содержащих текст, видео, аудио, графику и другие файлы.

Теги: #услуги #vodafone
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