Экономика

15:56 28.01.2019

Стокгольмский арбитраж начал первое заседание по второму спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"

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Стокгольмский арбитраж начал первое заседание по второму спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма в понедельник начал первое заседание по второму транзитному спору между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" (РФ), сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбук".

"Нафтогаз" в июле 2018 года подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и возмещения от "Газпрома" уже около $12,5 млрд. В свою очередь "Газпром" подал иск о расторжении транзитного контракта с НАК, который истекает в конце нынешнего года. Арбитраж объединил иски в одно дело.

"Нафтогаз" также требует компенсировать убытки за невыполнение "Газпромом" контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражем).

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Ю.Витренко ранее пояснял, что компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула, которая была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой "Нафтогаз" вынужден замещать поставки газа от "Газпрома" поставками газа из Европы.

При этом "Нафтогаз" уже заявил о готовности снизить сумму претензий к ПАО "Газпром" с $12,5 млрд до $2 млрд при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа, основанного на европейском законодательстве.

Первые судебные разбирательства между компаниями в Стокгольме завершились прошлой зимой. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #стокгольмский_арбитраж
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