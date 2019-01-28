Госэнергонадзор с января перешел на 8-часовую рабочую неделю из-за прекращения финансирования

Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии (Госэнергонадзор) с конца декабря 2018 года не может выполнять свои функции из-за отсутствия финансирования ее деятельности.

"С 26 декабря 2018 года мы перешли на восьмичасовую рабочую неделю. Сейчас на работу выходит порядка 8% всего персонала. Под угрозу поставлена безопасность работы всех распределительных электросетей, что в конечном итоге повлияет на надежность и качество электроснабжения потребителя", - сообщил в интервью Энергореформе директор Госэнергонадзора – главный государственный инспектор по энергетическому надзору Украины Вадим Антонюк.

Он пояснил, что на сегодня Госэнергонадзор подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности, но при этом входит в состав НЭК "Укрэнерго". Закон "О рынке э/э" предписал Кабинету министров до 11 июня 2018 года реорганизовать Госэнергонадзор в центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ), который "осуществляет государственный надзор (контроль) в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения". Однако механизма для такой реорганизации нет.

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