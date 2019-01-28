Суд подтвердил запрет на работу отобранных ФГИ советников, Фонд подаст кассацию

Апелляционный суд отказал Фонду госимущества (ФГИ) Украины в удовлетворении апелляционной жалобы по судебным разбирательствам, заблокировавшим работу избранных на конкурсе советников по приватизации пяти государственных компаний, оставил без рассмотрения апелляции консорциума Pericles Global Advisory на советника по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), сообщил и.о. главы Фонда Виталий Трубаров в понедельник.

"Шестой апелляционный административный суд, который своим решением мог разблокировать процесс утверждения Кабинетом министров инвестиционных советников на пяти предприятиях "большой" приватизации, отказал Фонду государственного имущества в удовлетворении апелляционной жалобы. Апелляционную жалобу компании Pericles Global Advisory, которая победила в конкурсе на инвестиционного советника ОПЗ, суд вообще оставил без рассмотрения", – написал он в соцсети Facebook.

В.Трубаров также уточнил о намерении ФГИ подать кассационную жалобу, однако для этого понадобится дополнительного времени.