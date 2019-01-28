"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов к 8 Марта

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на увеличенные выходные, связанные с Международным женским днем 8 Марта, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, дополнительные поезда № 191/192 Киев - Львов, № 223/224 Киев - Одесса, № 179/180 Киев - Днепр, №163 / 164 Харьков - Киев и № 167/168 Львов - Одесса будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 и 10 марта.

Дополнительный поезд № 162/161 Николаев - Киев будет курсировать из Николаева 6 и 10 марта, а из Киева 7 и 11 марта.

Поезд № 281/282 Днепр - Киев будет отправляться из Днепра 6 марта, а из Киева 11 марта.