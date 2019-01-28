Экономика

11:40 28.01.2019

Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд

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Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд

Украина и Норвегия подписали предварительные контракты приблизительно на $1,5 млрд, $1 млрд из этой суммы - инвестиции в возобновляемую энергетику, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня подписали предварительные контракты приблизительно на полтора миллиарда. Из них только миллиард долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику", - сообщил премьер в эфире телеканала "Прямой" в ходе рабочей поездки в Норвегию в понедельник.

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В.Гройсман также сообщил, что, кроме энергетических вопросов, стороны обсудили вопросы экономики, образования, ряда других сфер сотрудничества между двумя странами.

Как сообщалось, Украина и Норвегия подписали совместное заявление в сфере ядерной безопасности, "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

Теги: #гройсман #инвестиции #норвегия #энергетика #контракты
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