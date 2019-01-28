Украина и Норвегия подписали заявление в сфере энергетики и энергоэффективности – Гройсман

Украина и Норвегия подписали совместное заявление в сфере ядерной безопасности, "зеленой" энергетики и энергоэффективности, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Во время делового форума вместе с главой правительства Норвегии Эрной Сольберг подписали совместное заявление, которым начинаем важные энергетические инициативы по энергоэффективности, интеграции в европейский энергетический рынок, сотрудничеству в сфере ядерной безопасности и "зеленой" энергетики", - написал В.Гройсман в микроблоге Twitter в понедельник.

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Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, документ предусматривает, что Норвегия даст старт украинско-норвежской инициативе по повышению энергоэффективности зданий общественного назначения, сокращению потребления энергоресурсов, а Украина создаст благоприятные условия для роста торговли и инвестиций, в том числе, путем усиления антикоррупционных мер.

Также документ подтверждает, что обе страны усиливают диалог в контексте стремления Украины интегрироваться в европейский энергетический рынок, а также усиливают взаимодействие в сфере ядерной безопасности.

Для этого в составе украинско-норвежской межправительственной комиссии будет создана отдельная рабочая группа, которая будет обрабатывать совместные проекты по повышению безопасности атомных электростанций Украины, усилению пограничного контроля и безопасности радиоактивных источников для предотвращения попадания радиоактивных веществ к посторонним лицам.

Отдельное направление взаимодействия станет обмен информацией и опытом по управлению нефтяными ресурсами, регуляторной политике и процедурам лицензирования.

В частности, между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Дирекцией водных ресурсов и энергетики Норвегии будет начата программа сотрудничества.