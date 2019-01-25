Экономика

16:55 25.01.2019

Трамп хочет заполнить вакансии в руководстве ФРС людьми, разделяющими его позицию - Кадлоу

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Трамп хочет заполнить вакансии в руководстве ФРС людьми, разделяющими его позицию - Кадлоу

Президент США Дональд Трамп хотел бы заполнить две вакансии в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) кандидатами, разделяющими его позицию об отсутствии прямой корреляции между быстрым экономическим ростом и усилением инфляции.

"Белый дом хотел бы видеть высокоэффективных, компетентных людей, которые понимают, что сильные темпы экономического подъема могут не сопровождаться усилением инфляции", - заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил базовую процентную ставку в 2018 году четыре раза, до нынешнего уровня в 2,25-2,5% годовых.

Центробанк обосновывает ужесточение кредитно-денежной политики тем, что сжатие американского рынка труда, являющееся результатом быстрых темпов экономического роста, может усилить инфляцию в тот момент, когда экономика США движется вперед на всех оборотах.

ФРС рассчитывает, что подъем ставки позволит предотвратить усиление инфляции или появление "пузырей" на финансовых рынках.

Многие из представителей ФРС, однако, разделяют позицию Д.Трампа о том, что сильные темпы экономического подъема вовсе не обязательно провоцируют инфляцию, если производительность труда увеличивается быстрее, пишет The Wall Street Journal.

По словам Л.Кадлоу, увеличение производительности означает, что больше людей могут получать более высокую зарплату, и это не будет провоцировать рост темпов инфляции.

Белый дом настаивает, что недавнее снижение налогов, смягчение регулирования и другие принятые меры со временем приведут к существенному увеличению производительности. В Федрезерве считают такой ход событий возможным, но не уверены в этом.

В минувшем году Д.Трамп неоднократно подвергал критике политику Центробанка, и СМИ писали о том, что он обдумывает возможность увольнения председателя ФРС Джерома Пауэлла. В конце декабря, однако, он заявил о доверии к Дж.Пауэллу, выразив уверенность, что Федрезерв "скоро поймет", что "поднимает ставку слишком быстро".

Федрезерв дал понять, что не станет менять ставку на заседании 29-30 января и не намерен спешить с дальнейшим ужесточением кредитно-денежной политики, планируя внимательно изучить ситуацию в экономике США.

В настоящее время в совете управляющих ФРС заняты лишь пять мест из семи.

Бывший экономист Федрезерва Нелли Лян, выдвинутая в состав совета Д.Трампом в сентябре 2018 года, ранее в этом месяце сняла свою кандидатуру.

Еще одним кандидатом, выдвинутым Д.Трампом, был экономист Carnegie Mellon Марвин Гудфренд, однако с учетом того, что с 3 января в США работает новый Конгресс, президенту придется вновь номинировать М.Гудфренда, если он хочет его продвижения в совет управляющих ФРС.

Теги: #сша #трамп #фрс
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