Экономика

16:37 25.01.2019

Эксперты в Давосе призывают перейти на 4-дневную рабочую неделю

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Эксперты в Давосе призывают перейти на 4-дневную рабочую неделю

 Снижение числа рабочих дней пойдет на пользу и компаниям, и их сотрудникам, поэтому миру следует задуматься о массовом переходе на 4-дневную рабочую неделю, заявили в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе два авторитетных эксперта.

"Думаю, у нас есть хорошие эксперименты, демонстрирующие, что при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, их выработка остается такой же, при этом качество и креативность зачастую возрастают. И они более лояльны к организациям, которые готовы проявить гибкость в отношении их жизни вне работы", - заявил в ходе форума психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант.

С ним согласен экономист и историк Рутгер Брегман, который напоминает, что ведущие умы - экономисты, социологи, философы - десятилетиями верили, что со временем человечество сможет работать все меньше и меньше. Ситуация изменилась лишь в 70-е годы прошлого века.

"Предприниматели-капиталисты еще в 20-е и 30-е годы обнаружили положительное влияние сокращенной рабочей недели на производительность. Например, Генри Форд увидел, что после перехода от 60-часовой к 40-часовой рабочей неделе его рабочие стали производительнее, поскольку меньше уставали", - говорит он.

Между тем в ходе форума обсуждались научные исследования о том, что люди станут счастливее, если будут меньше работать. Кроме того, эксперты вспомнили о данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): чем больше времени тратится на работу, тем ниже производительность труда и ВВП на каждый час работы. Так, Южная Корея и Мексика лидируют по числу отработанных гражданами часов за год среди 36 наиболее развитых стран мира. Однако переработки не повышают производительность труда, которая в обеих странах близка к минимальному уровню в этой группе.

Одна из компаний Новой Зеландии в прошлом году перешла на 4-дневную рабочую неделю в качестве эксперимента, а затем объявила, что такой график станет постоянным.

Теги: #давос #эксперты #кадры #технологии
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