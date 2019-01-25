Экономика

16:18 25.01.2019

"Киевтеплоэнерго" в 2019г направит на замену трубопроводов 686 млн грн

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"Киевтеплоэнерго" в 2019г направит на замену трубопроводов 686 млн грн

КП "Киевтеплоэнерго" в 2019 году планирует заменить не менее 100 км трубопроводов на общую сумму в 686 млн грн, сообщил главный инженер СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что в настоящее время в столице 80% тепловых сетей полностью изношены и требуют замены. В соответствии с этим перекладывание сетей с применением современных материалов, которые позволят уменьшить тепловые потери, является одним из приоритетных мероприятий по модернизации теплосети столицы.

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Кроме того, приоритетом является закрытие нерентабельных, морально и технологически устаревших котельных, которые отработали более 50-60 лет.

"На этот год запланировано начало работ в этом направлении. У нас 45 таких котельных, которые мы будем ликвидировать и переключать потребителей на более современные источники", – уточнил Ю.Паливода.

Подразделение также планирует сосредоточиться на постепенном переходе от центральных тепловых пунктов к индивидуальным, которые позволят потребителям более рационально и экономно использовать теплоэнергию.

Ю.Паливода добавил, что в 2019 году КП направит 26 млн грн на возобновление благоустройства территорий, где осуществлялась ликвидации аварийных повреждений теплосетей.

Теги: #замена #бюджет #ремонт #теплосети #киевтеплоэнерго
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