Экономика

15:25 25.01.2019

75 стран ВТО примут участие в подготовке всемирного соглашения об электронной коммерции

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75 стран ВТО примут участие в подготовке всемирного соглашения об электронной коммерции

Участники неформальной министерской встречи Всемирной торговой организации (ВТО), прошедшей в пятницу в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, приняли заявление о начале предметных переговоров по регулированию электронной торговли.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что в группу стран, которые приняли решение начать переговоры входят 28 государств Европейского союза и еще 47 стран, включая США, Китай и Японию.

Объем мировой электронной коммерции превышает $25 трлн и продолжает расти быстрыми темпами. Действующие правила не пересматривались с 1997 года, и они касаются только финансового сектора.

Главным вопросом в последние годы оставалось участие Китая в этих переговорах внутри ВТО.

Как заявил агентству Bloomberg представитель КНР при ВТО Чжан Сянчэнь, Пекин, в конечном итоге, решил присоединиться к переговорам из опасений нарастающего в мировой торговле кризиса. "Мировая торговля находится в глубоком кризисе. В сложившихся условиях запуск переговоров об электронной коммерции существенным образом вернет значимость функции ВТО как переговорной площадки и повысит доверие к многосторонней торговой системе и экономической глобализации" - пояснил он решение Китая присоединиться к переговорам.

Договоренности о начале нового обсуждения свидетельствуют о том, что "ВТО все еще жива, и что мы готовы заняться одним из самых сложных вопросов мировой торговли - электронной коммерцией", заявила член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Ряд крупных интернет-ритейлеров, включая Amazon, положительно оценили сообщения о начале переговоров.

"Amazon приветствует прогресс, достигнутый на этой неделе в виде совместного заявления группы стран о переговорах по всемирному соглашению об электронной коммерции", - говорится в сообщении компании. Amazon рассчитывает, что подобное соглашение будет полезным как для покупателей, так и для продавцов-партнеров компании, поскольку снизит барьеры, препятствующие электронной коммерции.

Теги: #давос #переговоры #торговля #вто
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