Кубив обсудил с послом Китая усиление торгово-экономического сотрудничества

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив и посол Китая в Украине Ду Вей в ходе встречи обсудили дальнейшее усиление торгово-экономического сотрудничества, сообщил С.Кубив в пятницу.

"Договорились в этом году провести очередное заседание украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству и принять участие в традиционном Форуме КНР "Один пояс, один путь", – написал С.Кубив в соцсети Facebook по итогам встречи.

Он также отметил рост торгового оборота между странами.

"За 11 месяцев 2018 года наторговали на $8,8 млрд, а это более чем на $1,1 млрд больше, чем $7,69 млрд за весь 2017 год", – подчеркнул С.Кубив.

По данным Госстата, за январь-ноябрь 2018 года украинский экспорт в Китай составил $1,93 млрд грн, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, тогда как импорт из Китая в Украину за указанный период вырос на 35,8% - до $6,88 млрд, отрицательное сальдо торговли достигло $4,94 млрд.