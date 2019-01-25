Малайзия признала украинские сертификаты Halal (халяль), сообщило посольство Украины в Малайзии.

"Департамент исламского развития Малайзии (JAKIM) предоставил Украинскому центру сертификации "Халяль" статус иностранного учреждения, сертификаты которого признаются на территории Малайзии. Указанный статус предоставлен на два года – с 22 января 2019 года до 22 января 2021 года", - сообщило посольство на сайте в пятницу.

По его данным, система признания иностранных сертификатов Halal Малайзией является одной из самых суровых и авторитетных среди стран мусульманского мира.

"Это создает новые дополнительные возможности для украинских экспортеров для выхода на рынки более 50 стран мира", - отмечается в сообщении.

"Поскольку двусторонний товарооборот (Украины и Малайзии – ИФ) растет третий год подряд и в настоящее время приближается к $400 млн, это хорошая и долгожданная новость для украинских экспортеров", - отметил посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло в Facebook.