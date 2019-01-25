Экономика

13:49 25.01.2019

"TIU Canada" намерена приобрести 2 проекта по строительству СЭС в Одесской области

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"TIU Canada" намерена приобрести 2 проекта по строительству СЭС в Одесской области

 Компания "TIU Canada" намерена приобрести два проекта по строительству солнечных электростанций (СЭС) в Одесской области, сообщил исполнительный директор компании Майкл Юркович в интервью Ukraine business news в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Таким образом, канадская компания продолжает реализацию стратегии по инвестированию $100 млн в строительство СЭС в Украине до конца текущего года, отметил он.

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Компания уже построила СЭС в Никополе мощностью 10,5 МВт и строит еще одну в Николаевской области - мощностью 13,5 МВт. До конца года планируется начать строительство еще четырех в Одесской и Николаевской областях.

"TIU Canada" начала свою деятельность в Украине в июне 2017 года. Ее владельцем является инвесткомпания "Refraction Asset Management" (Калгари, Канада).

Теги: #сэс #canada #одесская_область #tiu
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