Экономика

10:00 25.01.2019

За четыре года число ОСМД выросло в 2,5 раза - Зубко

1 мин читать
За четыре года число ОСМД выросло в 2,5 раза - Зубко

 За последние четыре года количество объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Украине выросла в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Минрегиона

"За 4 года количество ОСМД выросла в 2,5 раза, с почти 14 тыс до 33 тысяч. Результат 2018 - плюс 1850 ОСМД", - сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития Украины Геннадий Зубко.

По его словам, лидерами в этом процессе стали Днепропетровская, Львовская, Донецкая, Одесская и Запорожская области.

Г.Зубко отметил, что благодаря закону "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" удалось достичь ускорения процесса создания объединений, что лишило жителей "диктата ЖЭКов" и дал возможность эффективно управлять своей собственностью.

По словам Г.Зубко, упорядочено и отношения по управлению многоквартирными домами, а также между потребителями и исполнителями коммунальных услуг. Вместе с тем закон о коммерческом учете тепловой энергии позволил людям не просто учитывать энергопотребление, но и управлять им за счет установки домовых счетчиков. Кроме того, в старых домах монополистов обязали брать счетчики на абонентский учет.

"Сейчас счетчиками оснащены 77,5% жилых многоквартирных домов и 77,7% нежилых зданий. В 2014 году этот показатель был 37%", - отметил глава Минрегиона.

Теги: #жкх #зубко #осмд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ОСМД вынуждены заключать договора на поставку э/э по ценам для коммерческих потребителей, что ведет к удорожанию услуг

Кабмин с 1 января 2019г вводит монетизацию жилищных субсидий

При ухудшении погоды в Украине местные власти должны скоординировать свои усилия, особенно в областях с военным положением – Зубко

Кабмин назначил своих представителей в набсовет Фонда энергоэффективности

Кабмин утвердил порядок профаттестации управляющих многоквартирными домами

Правительство Германии планирует выделить дополнительно EUR10 млн на Фонд энергоэффективности – Зубко

Правительство поддержит стартапы в Украине и увеличит фонд регионального развития - Зубко

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 10 мес. снизились в 3 раза – Госстат

Комиссия отобрала независимых членов набсовета ГП "Фонд энергоэффективности" – Зубко

Комиссия выбрала независимых членов набсовета Фонда энергоэффективности – Зубко

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдолг Украины в декабре-2018 возрос в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом - на 2,17% - Минфин

Цукерберг и другие благотворители вложат $500 млн в доступное жилье в Сан-Франциско

Нефть дорожает на опасениях по поводу Венесуэлы

Почти все рынки акций Европы выросли в четверг, несмотря на сигналы о слабости экономики

"Нафтогаз Украины" в начале февраля представит на обсуждение план анбандлинга с концессией

Ведущие производители потребтоваров создадут платформу Loop для перехода к безотходной упаковке

Украина и Швейцария подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения

Нефть движется разнонаправленно на данных о запасах в США

Новые технологии угрожают рабочим местам четверти американцев

Драги ожидаемо заявил об ухудшении рисков для экономических прогнозов в еврозоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА