За четыре года число ОСМД выросло в 2,5 раза - Зубко

За последние четыре года количество объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Украине выросла в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Минрегиона

"За 4 года количество ОСМД выросла в 2,5 раза, с почти 14 тыс до 33 тысяч. Результат 2018 - плюс 1850 ОСМД", - сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития Украины Геннадий Зубко.

По его словам, лидерами в этом процессе стали Днепропетровская, Львовская, Донецкая, Одесская и Запорожская области.

Г.Зубко отметил, что благодаря закону "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" удалось достичь ускорения процесса создания объединений, что лишило жителей "диктата ЖЭКов" и дал возможность эффективно управлять своей собственностью.

По словам Г.Зубко, упорядочено и отношения по управлению многоквартирными домами, а также между потребителями и исполнителями коммунальных услуг. Вместе с тем закон о коммерческом учете тепловой энергии позволил людям не просто учитывать энергопотребление, но и управлять им за счет установки домовых счетчиков. Кроме того, в старых домах монополистов обязали брать счетчики на абонентский учет.

"Сейчас счетчиками оснащены 77,5% жилых многоквартирных домов и 77,7% нежилых зданий. В 2014 году этот показатель был 37%", - отметил глава Минрегиона.