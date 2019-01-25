Экономика

09:55 25.01.2019

Нефть дорожает на опасениях по поводу Венесуэлы

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Нефть дорожает на опасениях по поводу Венесуэлы

 Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу из-за опасений сокращения поставок топлива из Венесуэлы.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 кв подорожали на $0,74 (1,23%) - до $61,83 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на $0,05 (0,08%) и составляла на закрытие $61,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,72 (1,36%) - до $53,85 за баррель. Накануне цена WTI увеличилась на $0,51 (0,97%), до $53,13 за баррель.

Теги: #цены #нефть
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