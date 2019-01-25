Почти все рынки акций Европы выросли в четверг, несмотря на сигналы о слабости экономики

Фондовые индексы государств Западной Европы выросли в четверг вслед за акциями высокотехнологичных, автомобилестроительных и сырьевых компаний на фоне хорошей финансовой отчетности за прошедший квартал.

Участники рынка оставили почти без внимания слабую макростатистику и заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) о рисках для экономики еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 0,6% и составил 345,93 пункта.

Германский индикатор DAX увеличился на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 0,2%, итальянский FTSE MIB - на 0,9%.

Из общей положительной динамики выбивался британский рынок: FTSE 100 потерял 0,4%.

ЕЦБ в четверг оставил процентные ставки без изменений и повторил, что не собирается менять их как минимум до конца лета 2019 года. Вместе с тем ЕЦБ заявил, что намерен продолжить реинвестирование средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE), в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. QE была завершена в конце прошлого года.

Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания. В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали подобного изменения оценки рисков. В числе причин глава ЕЦБ назвал геополитические факторы, усиление протекционизма и слабость emerging markets.