"Нафтогаз Украины" в начале февраля представит на обсуждение план анбандлинга с концессией

НАК "Нафтогаз Украины" в начале февраля 2019 года планирует выставить на широкое обсуждение свой план анбадлинга (выделения из "Нафтогаза" деятельности по транспортировке газа), предполагающий вариант концессии, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

"Вариант, который мы считаем самым реальным из всех и который доступен сейчас нам с точки зрения работы парламента, политики и всего остального, – это концессия. Концессия вписывается в модель анбандлинга ISO (Independent System Operator), которая нам нужна для сохранения, в том числе, наших требований", - сказал он в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

"В этой ситуации мы, как "Нафтогаз", как компания, которая единственная несет реальную финансовую ответственность за анбандлинг, собираемся идти по этому сценарию", - добавил глава правления НАК.

А.Коболев отметил, что теоретически существует еще вариант приватизации, который вписывается в так называемом OU (full ownership unbundling). "Тут придется отдавать (газотранспортную) систему в собственность, что мне кажется вообще нереальным сейчас фактически", - подчеркнул глава НАК.

Он сообщил, что "Нафтогаз" уже обсуждал свой вариант анбандлинга с Еврокомиссией.

По его словам, в нем есть некоторые объективные проблемы, так как любой план настоящего анбандлинга, не имитации, а анбандлинга, отвечающего требованиям 3-го Энергопакета, потребует изменений в украинское законодательство, обязательного урегулирования вопроса, каким образом и на каких правовых основаниях новый оператор получит ГТС.

А.Коболев указал, что в ходе презентации своего сценария НАК намерен объяснить, что необходимо для его реализации от третьих сторон: в первую очередь, что надо от парламента, и почему это правильно.

"Единственное, в чем я согласен с (директором секретариата Энергетического сообщества Янушем - ИФ) Копачем в его подходе к вопросу (анбадлинга - ИФ), что ставки очень высоки, и анбандлинг надо сделать правильно сейчас, чтобы он не имел негативного влияния на нашу возможность лоббировать остановку Северного потока-2 в Европе", - заявил глава правления НАК.

Он отметил, что на прошедших 21 января переговорах в Брюсселе "Газпром" был очень четок, сказав, что анбандлинга и смены правил они не хотят, поэтому в случае будущего транзита затягивание анбандлинга не является проблемой.

"Но как "Нафтогаз", глядя на шаг вперед, я понимаю, что "Газпром" в какой-то степени просто лукавит, потому что за нашей спиной они используют аргумент, что Украина до сих пор не сделала анбандлинг, который они, собственно говоря, и блокируют, чтобы продвигать Северный поток-2", - подчеркнул А.Коболев.

Он пояснил, что такая блокировка ведется на уровне действующего контракта на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом", который не позволяет осуществить анбандлинг. Глава НАК напомнил, что украинская компания неоднократно предлагала перевести его нового оператора, однако "Газпром" говорил, что не позволит этого сделать.

"Контракт на $3 млрд в год, не хочется его разорвать только на основании этого факта. Европейцы считают, что этого делать не надо, мы также считаем", - отметил глава правления НАК.

В то же время он подчеркнул, что Украине все равно надо осуществить анбандлинг, следуя своим обязательствам в рамках договоров об Энергосообществе и об ассоциации с ЕС, - выполнение 3-го Энергопакета.

Согласно заявлению Еврокомиссии по итогам встречи вице-президента ЕК Мароша Шефчовича и главы МИД Украины Павла Климкина в начале декабря 2018 года, "Нафтогаз" обязался разработать к концу января 2019 года в сотрудничестве с "Магистральными газопроводами Украины" необходимую систему контрактов для создания сертифицированного оператора газотранспортной системы (TSO) в соответствии с законодательством Украины и 3-м Энергопакетом. Правовая база должна быть утверждена в первых месяцах 2019 года.

По мнению М.Шефчовича, независимый и надежный оператор транзита (TSO) является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка в Украине и лучшей гарантией для игроков рынка участвовать в устойчивом транзите газа после 2019 года.

До последнего времени представители правительства Украины и руководство "Нафтогаза" имели разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивало его практическую реализацию. А.Коболев заявлял, что разработанный компанией плананбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивал на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.

В то же время в конце декабря глава секретариата Энергосообщества (ЭС) Януш Копач (Janez Kopač) подверг критике позицию "Нафтогаза" в этом процессе. По его словам, затягивание анбандлинга со стороны "Нафтогаза" ставит под угрозу заключение нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, и ситуация должна быть решена максимально быстро.

Я.Копач заявил, что ЭС совместно со Всемирным Банком, МВФ и Еврокомиссией настаивают на подписании договора о передаче акций между "Нафтогазом" и "Магистральными газопроводами Украины". По его мнению, это необходимо сделать в первом квартале 2019 года и сопроводить его соответствующим решением Кабинета министров, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года без каких-либо дополнительных условий.