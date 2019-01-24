Украина и Швейцария подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения

Правительство Украины и Швейцарсеий федеральный совет в Давосе (Швейцария) подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения относительно налогов на доходы и на капитал, сообщил президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии подписания.

"Подписание этого протокола создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии, стимулирует деловую инициативу предпринимателей, регулирует вопросы международного налогообложения доходов между государствами и устраняет налоговую дискриминацию", - написал он в Facebook в четверг.

П.Порошенко провел также встречу с президентом Швейцарии Ули Маркером, в рамках которой стороны договорились продолжить взаимодействие между компетентными органами в вопросе возвращения активов, незаконно выведенных из Украины бывшими должностными лицами, указано в сообщении на сайте президента.

П.Порошенко также пригласил президента Швейцарии посетить Украину.