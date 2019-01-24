Экономика

16:21 24.01.2019

ЕБА сообщила об улучшении ситуации на таможне с остановкой грузами

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ЕБА сообщила об улучшении ситуации на таможне с остановкой грузами

 Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) сообщила о постепенном улучшении ситуации относительно остановки таможенного оформления стоимости грузов на таможне.

"По сообщениям компаний-членов ассоциации, по состоянию на вторую половину дня четверга ситуация, о которой бизнес говорил ранее, начинает урегулироваться. Так, проверка таможенной стоимости проходит без задержек и с учетом всех подтверждающих документом, которые предоставляет импортер", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба ЕБА.

Процесс таможенного оформления постепенно разблокируется, отметили в ЕБА.

Помимо этого, ГФС откорректировала работу системы анализа рисков (АСАУР), добавили в ассоциации.

Теги: #таможня #грузы #еба
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