ЕБА сообщила об улучшении ситуации на таможне с остановкой грузами

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) сообщила о постепенном улучшении ситуации относительно остановки таможенного оформления стоимости грузов на таможне.

"По сообщениям компаний-членов ассоциации, по состоянию на вторую половину дня четверга ситуация, о которой бизнес говорил ранее, начинает урегулироваться. Так, проверка таможенной стоимости проходит без задержек и с учетом всех подтверждающих документом, которые предоставляет импортер", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба ЕБА.

Процесс таможенного оформления постепенно разблокируется, отметили в ЕБА.

Помимо этого, ГФС откорректировала работу системы анализа рисков (АСАУР), добавили в ассоциации.