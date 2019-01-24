Экономика

14:27 24.01.2019

ФГИ заручился поддержкой ЕБРР относительно реализации планов "большой" приватизации на 2019г – Трубаров

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ФГИ заручился поддержкой ЕБРР относительно реализации планов "большой" приватизации на 2019г – Трубаров

И.о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров провел встречу с главой украинского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Мариной Петров по вопросам реализации планов "большой" приватизации.

"ФГИ заручился поддержкой ЕБРР относительно путей реализации планов "большой" приватизации на 2019 год", – написал В.Трубаров в соцсети Facebook в четверг.

Он также уточнил, что в ходе встречи стороны обсудили пути разрешения ситуации на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) и возможность скорейшего разрешения проблемы с утверждением инвестиционного советника по приватизации Pericles Global Advisory.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Для возобновления работы предприятие несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако, пока без успеха. ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.

ФГИ в конце июля 2018 года отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Однако работа советника заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса.

Теги: #фги #ебрр #приватизация #трубаров
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