Нефтяной рынок умеренно снижается на данных о запасах в США

Нефть эталонных марок умеренно опускается в ходе торгов в четверг на сигналах роста запасов в США.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:07 подешевел на $0,17 (0,28%), до $60,97 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился в цене на $0,05 (0,1%) - до $52,57 за баррель.

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Как стало известно из сообщения Американского института нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю подскочили на 6,55 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг, и опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов нефти в стране на 750 тыс. баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией в Венесуэле. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Источники Bloomberg сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила пакет санкций в отношении Венесуэлы, однако пока не приняла решения о том, стоит ли их вводить. Ранее в этом месяце Белый дом предупредил американских нефтепереработчиков, что рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы, посоветовав им искать альтернативные источники закупки нефти.

"Теперь стало ясно, что США заняли сторону оппозиции, и это может привести к различным последствиям, - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Санкции нанесут удар по американским НПЗ, которые все еще закупают нефть в Венесуэле, и это будет "бычьим" фактором в краткосрочной перспективе".