Microsoft сообщила о блокировке Bing в Китае

Власти Китая заблокировали на территории страны доступ к поисковой системе Bing. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Microsoft — разработчика поисковика.

«Мы подтверждаем, что Bing в настоящий момент недоступен в Китае, и намерены определить дальнейшие шаги», — говорится в официальном сообении компании.

Ранее пользователи из Китая начали жаловаться в соцсетях на недоступность местной версии поисковика сn.bing.com. Попытка подключиться к нему приводила к ошибке соединения.

По данным StatCounter, по состоянию на декабрь 2018 года Bing занимал 2% рынка поисковиков в КНР, отставая от местного Baidu (70%). Он был единственным крупным зарубежным поисковиком, работавшим на территории Китая.

