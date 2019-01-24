Экономика

10:29 24.01.2019

Microsoft сообщила о блокировке Bing в Китае

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Microsoft сообщила о блокировке Bing в Китае

Власти Китая заблокировали на территории страны доступ к поисковой системе Bing. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Microsoft — разработчика поисковика.
«Мы подтверждаем, что Bing в настоящий момент недоступен в Китае, и намерены определить дальнейшие шаги», — говорится в официальном сообении компании.
Ранее пользователи из Китая начали жаловаться в соцсетях на недоступность местной версии поисковика сn.bing.com. Попытка подключиться к нему приводила к ошибке соединения.
По данным StatCounter, по состоянию на декабрь 2018 года Bing занимал 2% рынка поисковиков в КНР, отставая от местного Baidu (70%). Он был единственным крупным зарубежным поисковиком, работавшим на территории Китая.
 

Теги: #кнр #microsoft
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