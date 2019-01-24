Экономика

10:10 24.01.2019

Депутат Черновол предлагает разрешить продажу долгов газсбытов, тепловиков и промышленности перед "Нафтогазом" на Prozorro

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Депутат Черновол предлагает разрешить продажу долгов газсбытов, тепловиков и промышленности перед "Нафтогазом" на Prozorro

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9500 о внесении изменений в закон Украины "О рынке природного газа" для возможности продажи права требования задолженности за поставленный газ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Инициатор законопроекта Татьяна Черновол отмечает, что по состоянию на начало 2019 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед "Нафтогазом" составляет около 29 млрд грн, газсбытов – около 18,5 млрд грн, промпредприятий – около 2,8 млрд грн. Также многомиллиардные долги перед группой "Нафтогаз" имеют облгазы.

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"Ситуация осложняется тенденцией к дальнейшему росту такой задолженности. При таких условиях возникает вопрос о необходимости выработки других, кроме судебных, механизмов уменьшения или погашения существующей задолженности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В этой связи депутат предлагает законодательно разрешить НАК, как субъекту, на который возложены требования PSO, продавать задолженность перед ним на электронных торгах в системе Prozorro.

В то же время не может быть продано право требования долгов тепловиков, возникших из-за задолженности государственного или местных бюджетов в разнице в тарифах на теплоэнергию.

Кабинет министров Украины в месячный срок с момента принятия законопроекта должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с принятыми изменениями в закон.

Теги: #ткэ #prozorro #нафтогаз #тэц #газ #долги
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