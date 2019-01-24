ДТЭК в конце февраля переведет четвертый по счету блок Приднепровской ТЭС на "газовый" уголь

Блок №10 Приднепровской ТЭС будет запущен после перевода с антрацита на "газовый" уголь 28 февраля текущего года.

"Мы были вынуждены перенести запуск блока №10 "ДТЭК Приднепровская ТЭС" с новым электрофильтром, ведь его перевод на газовый уголь и строительство нового современного электрофильтра – это на самом деле сложный технологический процесс. Даже самым опытным специалистам сложно спрогнозировать сроки полного выполнения всех работ", - написала руководитель департамента экологической безопасности "ДТЭК Энерго" Ирина Вербицкая на своей странице в Facebook, комментируя перенос запуска блока, изначально запланированный на декабрь 2018 года.

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По ее информации, необходимое для нового фильтра оборудование изготавливалось несколькими машиностроительными заводами для ускорения процесса.

Блок отключен с мая 2018 года, с этих пор не работает и не осуществляет вредных выбросов в атмосферу, подчеркнула топ-менеджер ДТЭК.