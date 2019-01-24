Экономика

10:05 24.01.2019

В Украине благодаря зарубежным инвесторам с 2014г создано более 230 предприятий – Порошенко

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В Украине благодаря зарубежным инвесторам с 2014г создано более 230 предприятий – Порошенко

 Благодаря политике выполнения взятых на себя обязательств и курсу на реализацию реформ, которые осуществляют действующие власти Украины, а также вере зарубежных инвесторов и международных финансовых организаций в перспективы украинской экономики, что выразилось в финансировании инвестиционных проектов, в стране с 2014 года были построены и заработали 238 предприятий, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы – единственное правительство и единственная президентская команда, которые выполнили шесть меморандумов о сотрудничестве вместе с международными финансовыми организациями. Никогда такого в Украине не было", - сказал П.Порошенко в ходе Национальной инвестиционного совета в Украинском доме в среду вечером в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Он подчеркнул, что власти страны выполняют взятые на себя обязательства и решительно проводят реформы в Украине.

По словам главы государства, только в 2018г в Украине заработали построенные с нуля 83 предприятия. "Благодаря инвестициям мы (с 2014г – ИФ) имеем 238 предприятий. Это было сложно сделать в 2014 году, это было трудно не только мне как президенту страны, которая воюет, но и было трудно вам верить в Украину и поддерживать открытую инвестиционную позицию", - сказал П.Порошенко участвующим в совете инвесторам.

Теги: #давос #инвестиции #порошенко #форум
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