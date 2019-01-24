Экономика

09:59 24.01.2019

Запасов газа хватит для прохождения зимы – глава "Нафтогаз Украины"

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Запасов газа хватит для прохождения зимы – глава "Нафтогаз Украины"

Украине, которая с начала нынешнего отопительного сезона сократила запасы природного газа на 5 млрд куб. м – до 12,2 млрд. куб. м, хватит оставшихся запасов для спокойного похождения зимы, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Запасов хватит", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Комментируя тот факт, что запасы сейчас на 1,2 млрд куб. м ниже, чем год назад, и расходуется быстрее, А.Коболев сказал: "Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану".

Отвечая на вопрос о существенно меньшем импорте в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, глава "Нафтогаза" добавил: "Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая".

По оперативным данным АО "Укртрансгаз", на 22 января запасы в хранилищах составляли 11,921 млрд куб. м. Морозная погода и умеренный импорт привели к среднесуточному подъему 1-22 января из хранилищ 88,8 млн куб. м газа, тогда как в прошлогодний январь среднесуточный отбор составлял 70,2 млн куб. м. Среднесуточный импорт Украиной в январе-2019 составляет около 7,5 млн куб. м, тогда как в январе-2018 страна импортировала 25,9 млн куб. м/сутки.

Теги: #нафтогаз #газ #давос #форум #коболев
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