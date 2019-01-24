Horizon Capital привлек $200 млн в EEGF III для Украины и Молдовы

Американская компания по управлению фондами прямых инвестиций Horizon Capital объявила о том, что собрала $200 млн для своего третьего фонда – Emerging Europe Growth Fund III, LP, существенно превысив первоначально заявленный его объем при запуске в 2017 году в $150 млн.

"Инвестиционная стратегия EEGF III ориентирована на быстрорастущие экспортно ориентированные компании, использующие украинскую конкурентоспособную платформу себестоимости для генерации глобальных доходов, прежде всего в сфере ИТ, легкой промышленности, питания и сельского хозяйства", – говорится в сообщении Horizon Capital в среду.

Согласно ему, фонд также будет осуществлять инвестиции в отдельные высокоразвитые сегменты, ориентированные на внутренний рынок, например электронную коммерцию, здравоохранение и фармацевтику, потребительские товары и финансовые услуги. Размер инвестиций составит от $5 млн до $20 млн в одну компанию, которые будут вложены в течение следующих 2-3 лет.

В релизе отмечается, что EEGF III на сегодняшний день совершил уже шесть инвестиций, пять из них – в ключевых секторах, которые являются локомотивом украинского экспортного бума и имеют доступ к мировым рынкам, включая ИТ, легкую промышленность, продукты питания и сельское хозяйство. В частности, Фонд уже инвестировал в Genesis - глобальную продуктовую ИT-компанию; Intellias – большую быстрорастущую компанию по предоставлению ИТ-услуг; "Ярыч" – ведущего производителя печенья и MAIB – банк №1 в Молдове.

Horizon Capital подчеркивает, что фонд EEGF III стал крупнейшим по размеру фондом прямых инвестиций в Украину за последние 10 лет. Компания отмечает, что в новом фонде приняли участие существующие и новые инвесторы, так как украинские компании очень интересны для международных инвесторов благодаря их исключительной стоимости, быстрым темпам роста по сравнению с другими странами, а также близостью к европейскому рынку.

"Успешное завершение процесса привлечения инвестиций в EEGF III и существенное превышение нашей первоначальной цели - это мощный сигнал о наличии огромных возможностей в Украине для тех инвесторов, которые смотрят дальше медийных заголовков", – приводятся в релизе слова основателя и главного исполнительного директора Horizon Capital Елены Кошарной.

Согласно ему, новый фонд был запущен благодаря якорной инвестиции Western NIS Enterprise Fund и привлек инвестиции от ЕБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU, тогда как институциональные инвесторы, фонды, семейные офисы и другие частные инвесторы профинансировали более трети фонда.

Horizon Capital уточняет, что новый фонд получил значительную поддержку со стороны существующих инвесторов, которые внесли более 55% капитала. США и европейские инвесторы обеспечили примерно по 35% от общего объема привлеченного капитала, а остальные инвестиций поступили от других международных инвесторов.

Horizon Capital основана в 2006 году инвестиционной управленческой командой инвестфонда Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), созданного американским правительством в 1994 году с капиталом $150 млн для Украины и Молдовы.

Сегодня у компании два учредителя: Елена Кошарная, которая является главным исполнительным директором с 25-летним опытом работы в Украине, и Джефри К. Нил, возглавляющий инвестиционный комитет и имеющий 30-летний опыт работы в Merrill Lynch, где он занимал должность председателя правления инвестиционно-банковской группы. Офисы компании расположены в Киеве и Чикаго.

Horizon Capital управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн, среди которых WNISEF, EEGF (создан в 2006 году с капиталом $132 млн) и EEGF II (создан в 2008 году с капиталом $370 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине и Молдове. Всего было проинвестировано более $650 млн в 140 компаний, в которых работают 46 тыс. человек в Украине и регионе.

EEGF I и EEGF II предоставляли инвестиции для расширения бизнеса компаниям, ориентированным на внутренний рынок, в Украине и ближнем регионе, тога как EEGF III является первым фондом Horizon Capital, инвестирующим, в первую очередь, в IT и экспортно-ориентированные компании на рынке.