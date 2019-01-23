Норвежская NBT может нарастить мощности своих ВЭС в Украине на 700-800 МВт

Норвежская компания NBT имеет достаточный потенциал для построения дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей в Украине, сообщает Офис Национального инвестиционного совета Украины со ссылкой слова гендиректора NBT Юара Викена на заседании Нацинвестсовета в Давосе (Швейцария) в среду.

"Ветроэлектростанция "Сиваш" мощностью 250 МВт - это только начало, ведь в течение следующих двух-трех лет мы планируем новые существенные инвестиции в ряд ветроэнергетических проектов в Украине", - цитируются его слова в пресс-релизе офиса Нацинвестсовета.

Ю.Викен сообщил, что NBT планирует строительство нового ветрового энергетического комплекса в Украине. Строительство предварительно планируется начать в Запорожской области в следующие 6-9 месяцев. В компании уточнили, что сейчас с помощью партнеров осуществляют оценку EPC-подрядчиков и поставщиков ветровых турбин, которые будут задействованы в проекте.

Ю.Викен отметил, что успех проекта "Сиваш" за счет привлечения международного проектного финансирования заинтересует других частных коммерческих инвесторов и международные финансовые учреждения.

"Кроме того, мы имеем потенциальный интерес к "зеленым облигаций" как инструменту привлечения средств для следующих проектов ВЭС NBT в Украине", - добавил гендиректор норвежской компании.

Как сообщалось, в ходе Нацинвестсовета в Давосе NBT и ее эквити партнер Total-Eren (дочерняя компания французского энергетического гиганта Total) подписали рамочное соглашение о привлечении финансирования в сумме EUR260 млн в проект строительства ветряной электростанции (ВЭС) в Херсонской области общей установленной мощностью 250 МВт. Соглашение предусматривает привлечение кредитных средств (более 70% общей стоимости проекта) и собственные инвестиции, в частности, со стороны самого NBT и Total Eren. Общий объем инвестиций в проект, по словам главы офиса Нацинвестсовета Юлии Ковалив, составляет EUR350 млн, из которых EUR150 млн предоставит (ЕБРР) вместе с консорциумом банков.

Финансирование проекта "Сиваш" согласно рамочного соглашения планируется осуществить синдикатом из восьми иностранных кредиторов, среди которых Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO). На следующих стадиях проекта предполагается также дополнительное финансирование от иностранных фондов, специализирующихся на подобных энергетических проектах.

Согласно релизу, привлечение средств было осуществлено при содействии американского инвестиционного банка J.P.Morgan, который выступил финансовым советником NBT. Украинским юридическим советником NBT является компания Integrites, а консультативную помощь оказывал также офис Нацинвестсовета.

"В Украине продолжается настоящий бум альтернативной энергетики. За 2018 введено в эксплуатацию в три раза больше мощностей, чем за весь 2017 год - более 800 МВт", -- отметила Ю.Ковалив.

Нацинвестсовет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, в который входят представители украинского правительства и более 20 крупных международных компаний. Офис Нацинвестсовета является неправительственной организацией, которая была основана в начале 2017 года и служит платформой для секторального диалога между государственными органами, украинским бизнесом и международными инвесторами.

В 2006 году Херсонская облгосадминистрация (ОГА) передала недостроенную Сивашскую ВЭС в концессию ООО "Сивашэнергопром" до 2055 года. В 2011 году "Сивашэнергопром" заключил договор аренды земельных участков площадью 12 га, находящихся под концессионной ВЭС, и 1,3 тыс. га, предназначенных для строительства новых ветряных и солнечных генерирующих мощностей.

Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт), а в начале сентября был подписан договор о реализации международного инвестиционного проекта по строительству ВЭС в Херсонской области при ведущей роли NBT. Согласно ему, уже к концу следующего года вдоль северного побережья озера Сиваш будет построено 67 ветровых электроустановок. Объем инвестиций, предусмотренный данным договором, составляет около $450 млн.

Затем в конце ноября ЕБРР одобрил организацию кредита на сумму до EUR150 млн ООО "Сивашэнергопром". О возможности финансирования этого проекта сообщил в ноябре также Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР).

В точке строительства Сивашской ВЭС имеется возможность выдачи в объединенную энергосистему Украины до 600 МВт мощности, т. к. непосредственно по землеотводу проходят линии электропередач 220 кВ, 330 кВ. Рядом также расположена подстанция завода "Крымский титан".

NBT на сегодня владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае, а также развивает два проекта ВЭС в Таиланде по 60 МВт с местным партнером, забронировало земельный участок под будущую ВЭС во Вьетнаме и ищет привлекательные возможности в Албании. Офисы компании расположены в Осло, Лимасоле, Пекине, Карачи и Киеве.