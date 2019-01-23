Экономика

17:55 23.01.2019

Программа сотрудничества Украины с МВФ в 2019г будет успешно реализована, выразила уверенность Лагард на встрече с Порошенко в Давосе

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Программа сотрудничества Украины с МВФ в 2019г будет успешно реализована, выразила уверенность Лагард на встрече с Порошенко в Давосе

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко в швейцарском Давосе заявила, что уверена в успешной реализации программы сотрудничества Украины с МВФ в текущем году.

"Директор-распорядитель МВФ отметила лидерство президента в проведении реформ в Украине, и выразила уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в среду вечером по итогам встречи П.Порошенко и К.Лагард в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В информации отмечается, что стороны выразили удовлетворение состоянием развития сотрудничества Украины и МВФ, а также началом реализации новой программы "Стенд-бай".

П.Порошенко и К.Лагард обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году.

"Так, было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы (Украины – ИФ) соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.

Глава украинского государства также сообщил директору-распорядителю Фонда о мерах, предпринимаемых для реформирования налоговой и таможенной сферы Украины, обеспечения стабильности и эффективности финансового сектора, проведения большой и малой приватизации.

Теги: #давос #порошенко #сотрудничество #лагард #мвф
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