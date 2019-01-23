МЭРТ предлагает президенту ветировать закон о продлении моратория на продажу с/х земли

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает президенту применить право вето к закону №2666-VIII о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли до 1 января 2020 года.

Согласно сообщению на сайте МЭРТ, соответствующее заключение министерства подписал министр экономического развития Степан Кубив.

МЭРТ аргументирует свою позицию в отношении закона тем, что мораторий на с/х землю нарушает конституционное право граждан страны владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, что подтвердил Европейский суд по правам человека.

"По оценкам Всемирного банка, введение рынка земли создало бы возможности для роста ВВП Украины ежегодно на дополнительных 0,6-1,6 процентных пунктов и позволило бы привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год", - говорится в сообщении МЭРТ.

Кроме того, по мнению МЭРТ, отсутствие рынка земли занижает цены аренды примерно в 5 раз, что ухудшает благосостояние 6,9 млн владельцев земельных паев. Мораторий на продажу земли также побуждает фермеров выращивать преимущественно однолетние культуры, что приводит к потерям $1 тыс. с 1 га, а местные громады и государственный бюджет ежегодно недополучают около 2,8 млрд грн налоговых поступлений из-за отсутствия легального оформления сделок с фактической продажи земельных участков.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

После голосования депутаты Алексей Мушак и Виктор Пинзеник зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования за закон о моратории в связи с "кнопкодавством". Однако на заседании 17 января парламент не поддержал эти постановления. Таким образом, закон должен вступить в силу после его публикации.

В то же время депутаты отметили, что за период отсутствия моратория сделки по купле-продаже земли не проводились, поскольку нет законопроекта о рынке земли.