Экономика

17:21 23.01.2019

Минфин в 2019г акцентирует внимание на среднесрочных долговых инструментах

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Минфин в 2019г акцентирует внимание на среднесрочных долговых инструментах

Министерство финансов Украины в 2019 году намерено расширить предложение среднесрочных долговых инструментов.

Согласно программе управления госдолгом, текст которой обнародован на сайте ведомства, доля таких ценных бумаг в плане заимствований возрастет до 45,4% с 31,9% в 2018 году.

Соответственно, доля долгосрочных инструментов сократилась до 42,2% с 55,1%, краткосрочных почти не изменилась - 12,4% по сравнению с 12,9% в 2018 году.

Как и годом ранее, львиная доля заимствований будет иметь фиксированную ставку – 93,5% (в 2018 году – 92,3%).

Минфин напоминает, что заложенный в госбюджете на 2019 год план заимствований предполагает размещение государственных облигаций на общую сумму 345,926 млрд грн, в том числе на внешнем рынке – на 143,906 млрд грн.

Общий объем выплат по госдолгу запланирован в сумме 417,452 млрд грн (из них на погашение – 272,247 млрд грн), в том числе по внешнему – 178,207 млрд грн (121,767 млрд грн).

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2018 года возрос на 0,6%, или на $0,44 млрд - до $74,76 млрд.

В национальной валюте госдолг возрос на 1,4%, или на 29,4 млрд грн – до 2,122 трлн грн.

За 11 месяцев 2018 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,03%, или $1,55 млрд, в гривне – на 0,9%, или 19,2 млрд грн.

Теги: #минфин
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