Экономика

16:18 23.01.2019

ЕС выделил на первый этап синхронизации ЛЭП стран Балтии EUR323 млн

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ЕС выделил на первый этап синхронизации ЛЭП стран Балтии EUR323 млн

Евросоюз принял решение о выделении 323 млн евро на первый этап синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, что составляет 74,6% стоимости этого этапа (432,5 млн евро), сообщила Еврокомиссия (ЕК).

Средства предоставляются в рамках Европейского механизма взаимодействия (Connecting Europe Facility, CEF).

В том числе 141 млн евро выделено эстонской энергокомпании Elering. В целом на первом этапе в Эстонии планируется инвестировать почти 188 млн евро.

Как сообщалось, согласно утвержденному плану, синхронизация балтийских электросетей с европейскими будет осуществлена через две перемычки с Польшей - уже действующую материковую двухзвенную перемычку переменного тока LitPol link и дополнительную морскую асинхронную перемычку постоянного тока, для которой будет проложен морской кабель.

С учетом дополнительных технических решений - оборудования компенсаторов и других работ - стоимость проекта синхронизации достигает 1,5 млрд евро. Ожидается, что Евросоюз выделит 75% финансирования.

В июне 2018 года Европейская комиссия, страны Балтии и Польша подписали в Брюсселе "дорожную карту" синхронизации электросетей до 2025 года. В сентябре страны одобрили техническую схему синхронизации, а в октябре операторы электросетей Литвы (Litgrid), Латвии (AST) и Эстонии (Elering) подали в Еврокомиссию совместную заявку на финансирование первого этапа синхронизации.

Европейская континентальная региональная группа Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в октябре разрешила странам Балтии присоединиться к европейской сети. С этого момента ENSTO-E приступила к подготовке списка требований, которым страны Балтиидолжны будут соответствовать к моменту подключения к энергетической сети континентальной Европы. Документ планируется подготовить к концу первого квартала 2019 года.

Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависимы от российской электросети.

Теги: #леп #ес #еврокомиссия #балтийские_страны
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