Экономика

15:14 23.01.2019

Компания Mars Inc планирует удвоить выручку в ближайшие 10 лет

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Компания Mars Inc планирует удвоить выручку в ближайшие 10 лет

Драйверами роста должны стать как традиционный для компании сегмент продуктов питания, так и товары для животных.

Американская Mars Inc., производитель популярных шоколадных батончиков SNICKERS, планирует всегда оставаться семейной компанией, и в этом статусе рассчитывает удвоить свою выручку в течение десяти лет — с $35 млрд до более $70 млрд, заявил в интервью Bloomberg президент Mars Inc. Грант Рид.

По его словам, драйверами роста станут как традиционный для компании сегмент продуктов питания, в котором компания планирует расширить некондитерское направление, так и товары для животных (компания владеет такими популярными брендами, как Pedigree и Whiskas).

В настоящее время на этот сегмент приходится примерно половина выручки Mars и порядка 60% сотрудников из 115 тыс. человек, работающих в компании. Помимо этого, в прошлом году Mars приобрела сеть ветеринарных клиник VCA за $9,1 млрд и планирует развивать это направление.

Одно из новых подразделений компании, MarsEdge, развивает новые бренды в сфере продуктов для людей, ведущих здоровый образ жизни. Компания уже запустила бренд диетической добавки из какао CocoaVia и также разрабатывает богатые белком гороховые и чечевичные снеки под названием GoMo Dal Crunchies.

Теги: #mars
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