Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках СНГ - МЭРТ

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ: соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Как сообщает пресс-служба Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), проект соответствующего постановления разработан Минэкономразвития во исполнение указа президента "О решении СНБО от 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ".

Соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 года в Минске и соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 года в Москве, предусматривали, в частности, налаживание обмена между странами-участницами СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах.

"После проведенного анализа этих соглашений Минэкономразвития и другие заинтересованные органы власти пришли к выводу, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются, поскольку вся необходимая и потенциально полезная экономическая информация в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Украина и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина", - говорится в сообщении.

Третий договор - Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 15 мая 1992 года в Ташкенте, которое предусматривало, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями. Соглашение также определяло необходимость консультаций между странами СНГ по установлению контактов и проведение переговоров о членстве в других международных экономических и финансовых организациях.

"Однако, Украина на сегодня имеет ряд приоритетных обязательств в сфере международной торговли как член Всемирной торговой организации (ВТО), а также в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. И ряд положений Соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ противоречит этим обязательствам. Для преодоления этого противоречия действие указанного Соглашения приостановлено для Украины", - отмечают в МЭРТ.

Согласно решению правительства, Министерство иностранных дел Украины должно известить исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этих трех соглашений для Украины.