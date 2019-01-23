Германская Homanit намерена построить в Литве завод ДВП-плит за 115 млн евро
Германская компания по производству древесноволокнистых плит (ДВП) Homanit Holding GmbH планирует построить под Вильнюсом завод по производству ДВП.
Литовское агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщило, что группа Homanit в течение трех лет намерена инвестировать в проект 115 млн евро и создать в результате его реализации 440 новых рабочих мест.
Решение германской компании построить предприятие в Литве обусловлено ростом спроса местных производителей мебели, которым Homanit в настоящее время поставляет свою продукцию с двух заводов в Польше.
"Литва и Польша - крупнейшие поставщики шведской сети по торговле мебелью IKEA. Затраты на доставку сырья из Польши снижали прибыль производителей мебели, а новый завод поможет решить эту проблему. Половина нашей продукции будет предназначена для удовлетворения потребностей литовских производителей, а остальное будет поставляться заказчикам во всем мире", - сказал директор Homanit Lietuva Андрюс Остраускас, слова которого приведены в сообщении.
По его информации, в течение двух лет ожидается более 360 млн евро новых инвестиций в литовский рынок производства мебели.
Ранее сообщалось, что осенью 2017 года Homanit Holding и литовский производитель ДВП, картона и бумаги Grigeo подписали протокол о намерениях по приобретению немецкой группой компании Grigeo Baltwood и инвестировании в нее в течение полутора лет 65 млн евро. Однако в феврале 2018 года Grigeo сообщила, что протокол расторгнут, так как предприятие в Григишкес Grigeo Baltwood не имеет площадей для расширения.
Homanit Holding в настоящее время объединяет три завода, в том числе два в Польше - в г.Карлино (мощность - 65 млн кв. м ХДФ/МДФ плит) и г.Кросно (28 млн кв. м ДВП), один в Германии - в г.Лосхайм (65 млн кв. м ХДФ/МДФ).
В первом полугодии 2018 года выручка группы Homanit увеличилась на 11% относительно аналогичного периода 2017 года - до 143 млн евро, чистая прибыль упала в 3,5 раза - до 1,6 млн евро.