Экономика

13:27 23.01.2019

Германская Homanit намерена построить в Литве завод ДВП-плит за 115 млн евро

2 мин читать

Германская компания по производству древесноволокнистых плит (ДВП) Homanit Holding GmbH планирует построить под Вильнюсом завод по производству ДВП.

Литовское агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщило, что группа Homanit в течение трех лет намерена инвестировать в проект 115 млн евро и создать в результате его реализации 440 новых рабочих мест.

Решение германской компании построить предприятие в Литве обусловлено ростом спроса местных производителей мебели, которым Homanit в настоящее время поставляет свою продукцию с двух заводов в Польше.

"Литва и Польша - крупнейшие поставщики шведской сети по торговле мебелью IKEA. Затраты на доставку сырья из Польши снижали прибыль производителей мебели, а новый завод поможет решить эту проблему. Половина нашей продукции будет предназначена для удовлетворения потребностей литовских производителей, а остальное будет поставляться заказчикам во всем мире", - сказал директор Homanit Lietuva Андрюс Остраускас, слова которого приведены в сообщении.

По его информации, в течение двух лет ожидается более 360 млн евро новых инвестиций в литовский рынок производства мебели.

Ранее сообщалось, что осенью 2017 года Homanit Holding и литовский производитель ДВП, картона и бумаги Grigeo подписали протокол о намерениях по приобретению немецкой группой компании Grigeo Baltwood и инвестировании в нее в течение полутора лет 65 млн евро. Однако в феврале 2018 года Grigeo сообщила, что протокол расторгнут, так как предприятие в Григишкес Grigeo Baltwood не имеет площадей для расширения.

Homanit Holding в настоящее время объединяет три завода, в том числе два в Польше - в г.Карлино (мощность - 65 млн кв. м ХДФ/МДФ плит) и г.Кросно (28 млн кв. м ДВП), один в Германии - в г.Лосхайм (65 млн кв. м ХДФ/МДФ).

В первом полугодии 2018 года выручка группы Homanit увеличилась на 11% относительно аналогичного периода 2017 года - до 143 млн евро, чистая прибыль упала в 3,5 раза - до 1,6 млн евро.

Теги: #двп #плиты #германия #литва #завод
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рост ВВП Германии в 2018г замедлился до минимума за 5 лет - 1,5%

Немцы до сих пор не обменяли на евро старые банкноты и монеты на сумму 12,55 млрд марок

Товарооборот между Украиной и Литвой за 9 мес. вырос на 17%

За право строительства завода по переработке отходов во Львове борются 5 компаний

Гройсман обсудит с министром экономики Германии управление украинской ГТС и "Северный поток – 2"

Правительство Германии планирует выделить дополнительно EUR10 млн на Фонд энергоэффективности – Зубко

Германия выделит Украине EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи

Франция и Германия работают над каналом платежей Ирану в обход санкций США

Евро дешевеет из-за слабых данных из Германии

Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах Германии

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ может выделить Чехии, Польше и Словакии EUR17 млн на расширение сети станций зарядки электрокаров

Британский производитель упаковки RPC принял предложение Apollo о покупке за 3,32 млрд фунтов

Dyson перенесет штаб-квартиру из Великобритании в Сингапур

Украина и Сингапур согласовали ряд ветсертификатов на экспорт

"Санвин 28" получил в аренду 18 га под строительство СЭС мощностью 9 МВт подрядчиком Kness

Порошенко 23 января проведет в Давосе заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФ - Минфин

Brand Finance: Amazon осталась самым дорогим брендом мира в 2019г.

Группа "ТАС" намерена купить аптечный бизнес торговой сети "Космо"

Украина усиливает сотрудничество с Израилем в сфере безопасности и обороны

Власти Китая предварительно одобрили регистрацию 5 торговых марок компанией Иванки Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА