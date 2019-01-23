ЕИБ может выделить Чехии, Польше и Словакии EUR17 млн на расширение сети станций зарядки электрокаров

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления Чехии, Польше, Словакии EUR17 млн софинансирования для проекта по расширению в этих странах сети станций зарядки электрокаров.

Согласно сообщению, обнародованному на сайте ЕИБ, проект, общий объем финансирования которого составляет EUR 34 млн, в целом предусматривает строительство к 2020 году 863 зарядных станций: 419 станций медленной зарядки (3,7 кВт – 22 кВт), 400 станций быстрой зарядки (22 кВт – 50 кВт), 44 станции сверхбыстрой зарядки (150 кВт – 350 кВт)

"Проект будет способствовать продвижению перехода на транспортные средства с низким содержанием углерода", – отмечено в сообщении инвестиционного банка.

Предполагается, что для финансирования расширения сети станций зарядки банком может быть выделено EUR2,550 млн для Словакии, EUR 13,430 млн – для Польши и EUR1,020 млн для Чехии.