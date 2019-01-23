Экономика

12:40 23.01.2019

ЕИБ может выделить Чехии, Польше и Словакии EUR17 млн на расширение сети станций зарядки электрокаров

1 мин читать
ЕИБ может выделить Чехии, Польше и Словакии EUR17 млн на расширение сети станций зарядки электрокаров

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления Чехии, Польше, Словакии EUR17 млн софинансирования для проекта по расширению в этих странах сети станций зарядки электрокаров.

Согласно сообщению, обнародованному на сайте ЕИБ, проект, общий объем финансирования которого составляет EUR 34 млн, в целом предусматривает строительство к 2020 году 863 зарядных станций: 419 станций медленной зарядки (3,7 кВт – 22 кВт), 400 станций быстрой зарядки (22 кВт – 50 кВт), 44 станции сверхбыстрой зарядки (150 кВт – 350 кВт)

"Проект будет способствовать продвижению перехода на транспортные средства с низким содержанием углерода", – отмечено в сообщении инвестиционного банка.

Предполагается, что для финансирования расширения сети станций зарядки банком может быть выделено EUR2,550 млн для Словакии, EUR 13,430 млн – для Польши и EUR1,020 млн для Чехии.

Теги: #словакия #еиб #чехия #польша #электрокар
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мининфраструктуры ограничит выдачу разрешений на грузоавтоперевозки в Польшу в 2019г

ЕИБ выделит EUR50 млн на транспортную инфраструктуру в Украине, EUR10 млн - на поддержку высшего образования

Украина планирует усилить ж/д сообщение с Польшей – Омелян

Принято ОИР по газопроводу из Норвегии в Данию, Швецию и Польшу на 10 млрд кубометров в год

Товарооборот между Украиной и Словакией в I пол.-2018 увеличился на 36%

Украина получит от Словакии гумпомощь на EUR125 тыс.

Польская компания может заняться достройкой киевского ТРЦ

Создание восточноевропейского энергохаба позволит Украине, Польше и Литве стать энергетически независимыми от РФ

Министр энергетики США посетит Украину и Польшу для поиска путей вывода их из-под зависимости от России

Количество разрешений на автоперевозки через польскую границу следует увеличить на четверть

ПОСЛЕДНЕЕ

Германская Homanit намерена построить в Литве завод ДВП-плит за 115 млн евро

Британский производитель упаковки RPC принял предложение Apollo о покупке за 3,32 млрд фунтов

Dyson перенесет штаб-квартиру из Великобритании в Сингапур

Украина и Сингапур согласовали ряд ветсертификатов на экспорт

"Санвин 28" получил в аренду 18 га под строительство СЭС мощностью 9 МВт подрядчиком Kness

Порошенко 23 января проведет в Давосе заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФ - Минфин

Brand Finance: Amazon осталась самым дорогим брендом мира в 2019г.

Группа "ТАС" намерена купить аптечный бизнес торговой сети "Космо"

Украина усиливает сотрудничество с Израилем в сфере безопасности и обороны

Власти Китая предварительно одобрили регистрацию 5 торговых марок компанией Иванки Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА