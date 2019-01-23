Dyson перенесет штаб-квартиру из Великобритании в Сингапур

Британская технологическая группа Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов и сушилок для рук, перенесет штаб-квартиру из Великобритании в Сингапур, говорится в пресс-релизе Dyson.

По словам главного исполнительного директора компании Джима Роуэна, этот шаг "не имеет ничего общего с Brexit".

"Он предпринят, чтобы сделать нас актуальными там, где мы видим наилучшие возможности, - заявил Дж.Роуэн. - Мы говорим о нашей переориентации на Азию уже некоторое время".

Штат сотрудников Dyson в Великобритании составляет порядка 4,5 тыс. человек, и в компании обещают, что перенос штаб-квартиры не приведет к сокращению рабочих мест в стране.

Основатель Dyson Джеймс Дайсон известен, как ярый сторонник выхода Великобритании из Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

В октябре прошлого года Dyson объявила о намерении построить в Сингапуре завод для производства компанией собственного электромобиля. Строительство предприятия планируется завершить к 2020 году, а производство электромобилей Dyson начать в 2021 году.