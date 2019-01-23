"Санвин 28" получил в аренду 18 га под строительство СЭС мощностью 9 МВт подрядчиком Kness

Горсовет г. Мена (Черниговская обл.) на заседании 22 января выдал разрешение ООО "Санвин 28" (Винница) на аренду земельного участка в 18 га под строительство солнечной электростанции мощностью 9 МВт.

Об этом сообщил городской голова Мены Геннадий Примаков на своей странице в Facebook, отметив, что стоимость проекта составляет 9 млн евро.

Предполагается, что подрядчиком выступит фирма Kness Group, один из крупнейших EPC-контракторов (генподрядчиков) на украинском рынке альтернативной энергетики. Строительство, как ожидается, завершится до конца 2019 года.

Как сообщалось, в начале марта 2018 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил об организации для группы Kness финансирования на EUR25,9 млн для строительства трех СЭС общей установленной мощностью 33,9 МВт в Винницкой области. Из этой суммы EUR18,5 млн составит кредит самого ЕБРР, еще EUR7,4 млн – кредит Фонда чистых технологий. Техническая помощь по проекту предоставлена в рамках программы EU4Business.