Экономика

09:21 23.01.2019

"Санвин 28" получил в аренду 18 га под строительство СЭС мощностью 9 МВт подрядчиком Kness

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"Санвин 28" получил в аренду 18 га под строительство СЭС мощностью 9 МВт подрядчиком Kness

Горсовет г. Мена (Черниговская обл.) на заседании 22 января выдал разрешение ООО "Санвин 28" (Винница) на аренду земельного участка в 18 га под строительство солнечной электростанции мощностью 9 МВт.

Об этом сообщил городской голова Мены Геннадий Примаков на своей странице в Facebook, отметив, что стоимость проекта составляет 9 млн евро.

Предполагается, что подрядчиком выступит фирма Kness Group, один из крупнейших EPC-контракторов (генподрядчиков) на украинском рынке альтернативной энергетики. Строительство, как ожидается, завершится до конца 2019 года.

Как сообщалось, в начале марта 2018 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил об организации для группы Kness финансирования на EUR25,9 млн для строительства трех СЭС общей установленной мощностью 33,9 МВт в Винницкой области. Из этой суммы EUR18,5 млн составит кредит самого ЕБРР, еще EUR7,4 млн – кредит Фонда чистых технологий. Техническая помощь по проекту предоставлена в рамках программы EU4Business.

Теги: #ебрр #kness_group #земля #аренда #сэс #санвин_28
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