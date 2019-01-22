Экономика

20:03 22.01.2019

Порошенко 23 января проведет в Давосе заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФ - Минфин

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Порошенко 23 января проведет в Давосе заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФ - Минфин

Президент Украины Петр Порошенко проведет в Давосе (Швейцария) заседание Национального инвестиционного совета с участием директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает Министерство финансов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

В заседании примет участие также министр финансов Оксана Маркарова, которая в составе официальной делегации едет в Давос на Всемирный экономический форум, отмечается в сообщении Минфина.

Теги: #президент #давос #нацинвестсовет
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