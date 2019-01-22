Экономика

19:40 22.01.2019

Brand Finance: Amazon осталась самым дорогим брендом мира в 2019г.

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Brand Finance: Amazon осталась самым дорогим брендом мира в 2019г.

Высокотехнологичные компании и представители США продолжают лидировать в рейтинге самых дорогих брендов мира в 2019 году, хотя в топ-20 растет число китайских марок, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

Тройка лидеров не изменилась с прошлого года: первое место - Amazon, стоимость бренда которой увеличилась на 24,6%, до $187,9 млрд, второе - Apple (+5% и $153,6 млрд), третье - Google (+18%, $142,8 млрд). Четвертое место также занимает компания из США - Microsoft, поднявшаяся на эту позицию с 6-й строчки благодаря увеличению стоимости бренда более чем на 47%.

Южнокорейская Samsung, напротив, опустилась с 4-го на 5-е место, она является единственной компанией в топ-20, стоимость бренда которой снизилась за год (-1,1%).

Самым дорогим брендом среди банков мира владеет китайский Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), занимающий 8-е место в общем зачете с показателем $79,8 млрд. Он же является лидером по стоимости бренда среди компаний КНР.

Среди европейских компаний наивысшее (13-е) место по стоимости бренда занимает германский Mercedes-Benz. Больше в 20-ке европейских компаний нет, тогда как представителей США в общей сложности 8 из 20, Китая - 9. Совокупная стоимость китайских брендов в рэнкинге впервые превысила $1 трлн.

Наибольший прогресс за год продемонстрировала iQiyi ("китайская Netflix"), улучившая стоимость бренда на 326%, хотя и занявшая лишь 483-е место. Бренд Netflix за это время подорожал на 105%, его стоимость соответствует 77-му месту.

Самое значительное падение зафиксировано для брендов JD.com, ABC, Dalian Wanda и Deutsche Bank.

 

Теги: #компании #мир #стоимость #бренды
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