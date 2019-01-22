Украина усиливает сотрудничество с Израилем в сфере безопасности и обороны

Госконцерн "Укроборонпром" и израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По информации пресс-службы, в ходе официального визита в Израиль министр обороны Украины Степан Полторак ознакомился с передовыми оборонными технологиями компании Elbit Systems и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с израильской компанией.

В состав украинской делегации вошли представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Министерства обороны Украины, "Укроборонпома" и "Спецтехноэкспорта".

"По результатам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между госконцерном "Укроборонпром" и Elbit Systems Ltd. Документ определяет дальнейшее развитие совместных проектов по следующим направлениям: системы обеспечения связи, наблюдения и разведки для Сухопутных и Воздушных сил, воздушно-спасательное оборудование, радиолокационные станции, оборудование для защиты портов, модернизация бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подписанный документ в перспективе позволит улучшить боеспособность Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, развитие сотрудничества в сфере вооружения и военной техники является очень важным для ВС Украины, особенно во времена противостояния российской агрессии. Сотрудничество с израильской компанией-партнером позволит нам улучшить способности Вооруженных сил", - написал С.Полторак на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Elbit Systems - это израильская высокотехнологичная компания, которая занимается реализацией оборонных программ во всем мире, разработкой и поставкой широкого спектра воздушно, сухопутных и военно-морских систем и продуктов для обеспечения обороны и национальной безопасности.