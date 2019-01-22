Экономика

13:21 22.01.2019

Продление транзитного контракта с "Газпромом" на старых условиях нецелесообразно из-за отсутствия гарантий по объему - Витренко

1 мин читать
Продление транзитного контракта с "Газпромом" на старых условиях нецелесообразно из-за отсутствия гарантий по объему - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" считает нецелесообразным продление с ПАО "Газпром" контракта на транзит газа на действующих условиях, поскольку в нем отсутствуют какие-либо гарантии по объему транзита, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации "Газпрома" этот контракт не содержит никаких гарантий по объему транзита, то есть после постройки "Северного потока-2" "Газпром" сможет снизить транзит через Украину до нуля, даже если контракт будет продлен на последующие годы", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Ю.Витренко напомнил, что действующий контракт не содержит гарантийного условия "качай или плати" и Украине пришлось через арбитраж добиваться компенсации ущерба за ежегодную прокачку менее 110 млрд куб. м.

"Но "Газпром" как раз против такой интерпретации контракта. В их интерпретации они платят только за прокачанный объем", - добавил он.

Как сообщалось, глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе трехсторонних переговоров 21 января предложил продлить действующий контракт с НАК "Нафтогаз Украины" на транзит газа.

В то же время Украина готова рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано страной.

Теги: #газ #транзит_газа #газпром #юрий_витренко #нафтогаз_украины
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Январские платежи за газ рассчитаны в соответствии с законом и подлежат оплате

Для транзита российского газа в ЕС с 2020 года нужно заключить два контракта - Зеркаль

"Нафтогаз" рассчитывает на обсуждение предложенного ЕК соглашения по транзиту газа в марте-апреле

Киев надеется продолжить обсуждение предложения ЕК по будущему транзиту российского газа через Украину в марте-апреле – Коболев

Следующие консультации Украина-РФ-ЕС запланированы на май - Шефчович

Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет с коммерчески интересными для инвестора объемами

"Газпром" предлагает продлить действующие контракты с "Нафтогазом" после 2019г даже без консультаций – глава МИД Украины

"Газпром" отказывается от признания решений стокгольмского арбитража и нового газового законодательства

Украина получила предложения об условиях транзита и его объемах после 2019г и берет два месяца на обсуждение

"Нафтогаз" готов снизить претензии к "Газпрому" по второму иску до $2 млрд в случае подписания долгосрочного контракта

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышение комиссий

Рост добычи газа на уровне 10-15% в год позволит Украине уже через четыре года превратиться в экспортера голубого топлива - Колесников

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем соблюдает баланс интересов обеих стран - мнение

ЗСТ с Израилем даст "зеленый свет" для кооперации с израильскими предприятиями в различных сферах

Минфин 23 января откроет ЕКС для таможенных платежей в тестовом режиме

Безработица в Великобритании вновь опустилась до минимума с 1975 года

НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры

Нефть дешевеет на пессимизме относительно мировой экономики, Brent торгуется у $62,2 за баррель

В Давосе открывается сессия Всемирного экономического форума

Украина и Израиль создадут зону свободной торговли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА