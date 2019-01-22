Продление транзитного контракта с "Газпромом" на старых условиях нецелесообразно из-за отсутствия гарантий по объему - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" считает нецелесообразным продление с ПАО "Газпром" контракта на транзит газа на действующих условиях, поскольку в нем отсутствуют какие-либо гарантии по объему транзита, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации "Газпрома" этот контракт не содержит никаких гарантий по объему транзита, то есть после постройки "Северного потока-2" "Газпром" сможет снизить транзит через Украину до нуля, даже если контракт будет продлен на последующие годы", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Ю.Витренко напомнил, что действующий контракт не содержит гарантийного условия "качай или плати" и Украине пришлось через арбитраж добиваться компенсации ущерба за ежегодную прокачку менее 110 млрд куб. м.

"Но "Газпром" как раз против такой интерпретации контракта. В их интерпретации они платят только за прокачанный объем", - добавил он.

Как сообщалось, глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе трехсторонних переговоров 21 января предложил продлить действующий контракт с НАК "Нафтогаз Украины" на транзит газа.

В то же время Украина готова рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано страной.