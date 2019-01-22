Экономика

12:50 22.01.2019

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем соблюдает баланс интересов обеих стран - мнение

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Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем соблюдает баланс интересов обеих стран - мнение

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем соблюдает баланс торговых интересов обеих стран, полагает партнер и руководитель практики международной торговли юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко.

"Судя по структуре торговли между нашим странами, баланс интересов будет соблюден. Украине интересен Израиль в контексте торговли. В случае с Турцией ситуация немного иная: украинские и турецкие товары конкурируют на внешних рынках и в случае открытия внутреннего рынка конкуренция возрастет. С турками трудно договориться: где они заинтересованы в открытии украинского рынка, мы не готовы открывать - и наоборот. Поэтому, в отличие от Израиля, переговоры с Турцией идут так долго", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вероятно, с момента вступления в силу соглашения Израиль в основном отменит ввозные пошлины на промышленные товары, такие как лекарственные средства, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, бытовую технику, электронные приборы и аппараты, и только частично - на сельскохозяйственные товары, пояснила эксперт.

Украина со своей стороны также в основном либерализует доступ к рынкам промышленных товаров и только частично - сельскохозяйственных. "Следует ожидать, что Украина сохранит действующие тарифные ставки на мясо и субпродукты птицы, молочные продукты, овощи, зерновые, жиры, сахар, кондитерские изделия, вина, табачные изделия. Вместе с тем, соглашение будет предусматривать переходные периоды до полной отмены ввозных пошлин, частичную либерализацию ввозных пошлин и определит исключения из преференционного режима торговли", - уточнила А.Омельченко.

Как подчеркнула эксперт, речь идет о либерализации торговли товарами, однако также следует ожидать в дальнейшем и либерализации торговли услугами между странами. "То есть, вероятнее всего, в соглашении будет положение, что стороны начнут либерализацию рынка услуг через какой-то период, как это обычно происходит", - считает А.Омельченко.

После заключения соглашения о ЗСТ с Израилем правительство Украины сконцентрирует усилия на переговорах о ЗСТ с Турецкой Республикой и Республикой Сербия, а также пересмотрит условия действующего соглашения о свободной торговле между Украиной и Республикой Македония. Однако для ожиданий старта новых переговорных процессов в текущем году нет оснований, полагает юрист.

"Турция не готова открыть нам некоторые секторы по сельскому хозяйству, которые нам интересны. А в металлургии мы достаточно жестко конкурируем, поэтому там тоже есть определенные вопросы", - уточнила она.

Однако в "Ильяшев и Партнеры" не исключают начала консультаций относительно соглашения о ЗСТ с другими странами в текущем году. "Возможно, будут начаты консультации. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины (Степан Кубив - ИФ) 8 ноября 2018 года во время визита в Пекин предложил начать совместные консультации об условиях создания зоны свободной торговли Украина-Китай. Но консультации - это еще не начало переговоров, это только предварительный этап, который позволит определить заинтересованность сторон в таком соглашении", - пояснила А.Омельченко.

Как сообщалось, 21 января 2019 года представители правительств Украины и Израиля подписали соглашение и ЗСТ между двумя странами.

Теги: #соглашение #украина #мнение #зст #израиль
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