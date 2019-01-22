Безработица в Великобритании вновь опустилась до минимума с 1975 года

- Безработица в Великобритании, рассчитанная по стандартам Международной организации труда (МОТ), неожиданно снизилась в сентябре-ноябре 2018 года до 4% с 4,1% в августе-октябре, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Таким образом, показатель вновь опустился до минимального уровня с 1975 года, хотя аналитики в среднем не ожидали его изменения.

Количество рабочих мест в Великобритании в указанный период подскочило на 141 тыс., до 32,53 млн.

Тем временем средний размер недельной оплаты труда без учета премиальных в Великобритании вырос в сентябре-ноябре на 3,3% в годовом выражении, рекордными темпами с 2008 года. Темпы роста сохранились на уровне предыдущего отчетного периода.

С учетом бонусов рост зарплат в Великобритании ускорился до 3,4% по сравнению с 3,3% в августе-октябре. В среднем британцы зарабатывали 527 фунтов стерлингов ($680) в неделю.