Экономика

12:14 22.01.2019

Безработица в Великобритании вновь опустилась до минимума с 1975 года

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Безработица в Великобритании вновь опустилась до минимума с 1975 года

- Безработица в Великобритании, рассчитанная по стандартам Международной организации труда (МОТ), неожиданно снизилась в сентябре-ноябре 2018 года до 4% с 4,1% в августе-октябре, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Таким образом, показатель вновь опустился до минимального уровня с 1975 года, хотя аналитики в среднем не ожидали его изменения.

Количество рабочих мест в Великобритании в указанный период подскочило на 141 тыс., до 32,53 млн.

Тем временем средний размер недельной оплаты труда без учета премиальных в Великобритании вырос в сентябре-ноябре на 3,3% в годовом выражении, рекордными темпами с 2008 года. Темпы роста сохранились на уровне предыдущего отчетного периода.

С учетом бонусов рост зарплат в Великобритании ускорился до 3,4% по сравнению с 3,3% в августе-октябре. В среднем британцы зарабатывали 527 фунтов стерлингов ($680) в неделю.

Теги: #великобритания #безработица #мот
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