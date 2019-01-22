Экономика

10:15 22.01.2019

Для транзита российского газа в ЕС с 2020 года нужно заключить два контракта - Зеркаль

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Для транзита российского газа в ЕС с 2020 года нужно заключить два контракта - Зеркаль

Для продолжения транзита российского газа в страны Европы с 2020 года операторы газотранспортных систем Украины и России должны заключить два контракта: о технологическом взаимодействии и непосредственно по услугам транспортировки газа, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Украина выступает с ЕС единым фронтом: с 1 января 2020 транспортировки газа должны базироваться на нормах и правилах ЕС. Для этого операторы газотранспортных систем Украины и России должны заключить контракт о технологическом взаимодействии (interconnection agreement) на российско-украинской границе, как это предусмотрено нормами ЕС", - написала Е.Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Еврокомиссии.

Второй контракт, по ее словам, должен касаться собственно услуг транспортировки газа.

"Этот контракт должен определять объемы газа и период транспортировки. Цена на эти услуги (тарифы) определит НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ИФ) на основе европейской методологии. Здесь у нас так же есть консенсус с ЕС", - сообщила замглавы МИД Украины.

Она также отметила, что пока рано комментировать предложение, сделанное на переговорах 21 января заместителем председателя Европейской Комиссии по Энергетическому союзу Европейского союза Марошем Шефчовичем, относительно объемов возможного будущего транзита газа, "потому что вопрос объемов зависит от различных сценариев развития рынка ЕС, в том числе инфраструктуры".

"Но предложение именно от ЕС и действительно, как отметил Марош, создаст гравитацию в трехсторонних переговорах", - сказала Е.Зеркаль.

В то же время, по словам замглавы МИД Украины, российская сторона добивается прощения претензий к "Газпрому" по Стокгольмскому арбитражу в обмен на продление действия действующего газового контракта.

"Но последующие консультации необходимо провести в мае (читай – после президентских выборов). Это почти дословное цитирование российской позиции. Мое мнение очевидно – позицию РФ нельзя считать переговорной и какой-то альтернативой предложению ЕС", - указала Е.Зеркаль.

Она еще раз подчеркнула, что газовые контракты между "Нафтогазом " и "Газпромом" от 2009 года "банально не соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства" и блокируют интеграцию Украины в газовый рынок ЕС, в частности невозможностью завершения анбандлинга "Нафтогаза".

"Поэтому сегодняшние заявления РФ просто неактуальны. Представители РФ осознают это, но продолжают свою иррациональную политику. Наше же преимущество на сегодня – внедрение норм ЕС в Украине, завершение реформы газового сектора и взаимопонимание с ЕС по большинству вопросов", - резюмировала Е.Зеркаль.

Теги: #ес #газпром #нафтогаз_украины #газ #европа #зеркаль
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