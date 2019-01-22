НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры

Национальный банк Украины (НБУ) в январе не будет существенно смягчать монетарную политику, но до конца года учетная ставка может снизиться до 15-17% с 18% годовых, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

Так, по оценке председателя правления Пиреус Банка Сергея Наумова, в ближайшее время учетная ставка может быть снижена не более чем на 0,5% п.п.

"Думаю, что учетная ставка в ближайшее время будет снижена на 0,5%, не больше. Главная причина – тренд на снижение инфляции, а также необходимость дать рынку позитивный сигнал и тем самым попытаться создать условия для кредитования экономики", - сказал банкир.

При этом он добавил, что возможное ухудшение инфляционного прогноза центробанка в 2019 году существенным образом не отразится на планах НБУ смягчать монетарную политику. "Ухудшение инфляционного прогноза не является критическим в данном случае. Главное, что инфляцию прогнозируют в одну цифру и она будет меньше показателя прошлого года. Думаю, данный прогноз выполним. Поэтому НБУ и предполагает, что уровень учетной ставки будет снижаться", - сказал он.

По оценке С.Наумова, в целом в 2019 году учетная ставка может как снижаться, так и расти: возможное снижение произойдет в весенне-летний период, повышение - осенью. "В целом в 2019 году я ожидаю ставку в среднем на уровне 15-16% годовых", - добавил он.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло полагает, что в январе учетная ставка останется без изменений.

"Я не вижу причин для снижения учетной ставки в январе. В 2019 году предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу, все еще существенным остается инфляционное давление. Обострение политической борьбы накануне выборов президента может усилить давление на курс гривни", - сказала Г.Хейло.

По ее оценке, НБУ в 2019 году может начать снижение учетной ставки, если не будет глубоких экономических и политических потрясений в стране. Но ее снижение будет проходить постепенно и незначительными темпами: ниже 17% годовых учетная ставка в 2019 году вряд ли опустится. Банкир полагает, что более существенное снижение учетной ставки произойдет в случае дальнейшего замедления инфляции. Она напомнила, что действующий прогноз НБУ предполагает замедление инфляции к концу 2019 года до 6,3% с 9,8% по итогам 2018 года. Однако НБУ намерен ухудшить инфляционный прогноз на текущий год до около 7%.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько: "Скорее всего, учетная ставка в январе останется без изменений", - сказал он.

При этом эксперт добавил, что вероятность снижения учетной ставки в 2019 году существует.

"Безусловно, вероятность снижения учетной ставки есть. Предпосылками являются относительная курсовая стабильность, все еще высокие цены на металлы, хороший урожай и экспортные возможности агросектора в текущем маркетинговом сезоне. Кроме того, замедление экономики в третьем квартале 2018 года (2,8% рост ВВП против 3,8% во втором квартале) показывает, что экономический рост все еще слаб, особенно в условиях турбулентности мировой экономики. А ставки по кредитам выше 20% годовых явно экономическому росту не способствуют", - сказал он.

Вместе с тем, добавил А.Приходько, только в первом квартале 2019 года Украине необходимо выплатить 59 млрд грн по внутреннему долгу (ОВГЗ), а чтобы рефинансировать такой объем выплат новыми выпусками ценных бумаг, нужно поддерживать привлекательные ставки. Поскольку доходность гривневых ОВГЗ напрямую привязана к учетной ставке, то существенного снижения учетной ставки, по его мнению, не предвидится.

Кроме того, считает банкир, ухудшение динамики мировой экономики и соответствующее влияние на Украину в виде снижения экспортной выручки будет вынуждать НБУ повышать учетную ставку. "Если худший сценарий не будет реализован и влияние на экономический рост в странах-импортерах украинского экспорта, а также цены на сырьевые товары будут нейтральным, то есть предпосылки для осторожного смягчения монетарной политики при условии действия программы МВФ и достаточного внешнего финансирования", - резюмировал эксперт.

Директор департамента межбанковского бизнеса РВС Банка Михаил Орлов полагает, что в 2019 году НБУ может постепенно снизить учетную ставку до 15% годовых.

"При благоприятной политической и экономической ситуации в стране к концу года учетная ставка может снизиться до 15% годовых, что будет способствовать снижению кредитных ставок и оживлению экономики. Динамика снижения учетной ставки будет зависеть от результатов выборов и формирования новой команды Кабинета министров", - сказал банкир.

Как сообщалось, на минувшей неделе глава НБУ Яков Смолий заявил о наличии оснований для ослабления монетарной политики центробанка.

"На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января) и утверждаться правлением НБУ", - сказал он.