Экономика

08:17 22.01.2019

В Давосе открывается сессия Всемирного экономического форума

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В Давосе открывается сессия Всемирного экономического форума

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 49-й раз пройдет в Давосе. Швейцарский горнолыжный курорт с 22 по 25 января примет около 3 тыс. представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

Тема форума: "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвёртой индустриальной революции".

В отличие от прошлого года, когда визит Дональда Трампа серьёзно перекроил программу форума и сконцентрировал внимание участников в первую очередь на политике (тем более что мировая экономика тогда показывала отличную динамику, а международные организации пересматривали свои прогнозы в сторону улучшения), в этот раз ничто не будет отвлекать Давос от вынесенной в название темы. Президент США отменил поездку в Швейцарию из-за шатдауна, внутриполитические проблемы вынуждают оставаться дома также лидеров Великобритании и Франции (год назад сюда приезжали все трое). Элиту мировой политики в этот раз должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.

В последний день форума по традиции проходит сессия с участием главы МВФ и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики. Предваряя открытие форума, МВФ понизил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2019 г до 3,5% с 3,7%.

Теги: #давос #сессия #мир #форум
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