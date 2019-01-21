Экономика

20:24 21.01.2019

Киев надеется продолжить обсуждение предложения ЕК по будущему транзиту российского газа через Украину в марте-апреле – Коболев

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Киев надеется продолжить обсуждение предложения ЕК по будущему транзиту российского газа через Украину в марте-апреле – Коболев

Европейская Комиссия сделала новое предложение о возможных новых условиях поставок российского природного газа в страны Европейского Союза с 2020 года, украинская сторона даст им оценку по возвращению в Киев, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шевчовича (заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Европейского Союза Марош Шефчович - ИФ) сделала в конце этих переговоров. Это определенно точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать", - сообщил А.Коболев в понедельник в Брюсселе по окончании трехсторонних переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия в отношении будущего транзита на политическом уровне.

Глава НАК не стал детализировать само предложение Европейской Комиссии и давать ему оценку, лишь отметил, что это касается "возможных объемов и сроков контрактов после 2019 года". "Детали комментировать не хочу. Сделаю это в ближайшее время", - заверил он.

А.Коболев сообщил о намерении по возращению в Киев обсудить данное предложение.

"Мы сделаем свою домашнюю работу, и мы договорились с Европейской Комиссией, что весной, где-то в марте или апреле, будет следующая встреча, где мы уже обсудим реакцию на их предложение. Я надеюсь на трехсторонний формат", - детализировал он.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" также подчеркнул, что Еврокомиссия и Украина заняли общую позицию относительно того, что какие-либо новые условия транзита "должны базироваться на европейских принципах, которые выполняет Украина".

Говоря о прошедших переговорах в целом, А.Коболев высказал мнение, что российская сторона применила "банальную тактику затягивания" переговоров до мая или июня, когда после выборов президента будет ясность с политической ситуацией в Украине, "чтобы уже потом принимать решение, что подписывать и с кем".

"Мы надеемся, что эта тактика изменится, но риски 2009 и 2006 годов никуда не исчезли и существуют до сих пор. Об этом надо открыто говорить", - добавил он.

Ранее в этот день в Брюсселе прошел второй раунд трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне при участии вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины П.Климкина, главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, исполнительного директора НАК Юрия Витренко, министра энергетики России Александра Новака и представителей "Газпрома".

Теги: #коболев #рф #ес #газ
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