Следующие консультации Украина-РФ-ЕС запланированы на май - Шефчович

Следующие консультации Украина-РФ-ЕС на тему газового транзита запланированы на май, сообщил заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы предложили обеим сторонам в промежуточный период продолжать обсуждение на уровне старших экспертов", - сказал зампред ЕК.

По его словам, стороны в ходе прошедших консультаций по газу обсудили рамочный правовой механизм будущих транзитных контрактов, тарифы, а также функциональное разделение системы операторов на Украине.

М.Шефчович отметил, что стороны на сегодняшней встрече подвели итоги проделанной до сих пор работы. "Охватили все ключевые моменты, включая рамочный правовой механизм для будущих транзитных контрактов, тарифы, а также функциональное разделение системы операторов на Украине и будущие потребности ЕС в газе", - сказал он.

Он также заявил, что наличие долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через Украину важно как для России, так и для Киева, отвечая на вопрос, допускает ли он возможное прекращение транзита по истечении в конце текущего года действующего контракта.

В связи с этим М.Шефчович выразил оптимизм по поводу достижения новых договоренностей до конца 2019 года.